St Joe’s Era Begins.

And we’re off. The team has been selected. rugby.com.au has more.

Wallabies team to play Wales at Allianz Stadium, Sydney on Saturday 6 July, 7:45pm AEST

1. James Slipper (134 Tests) – Bond Pirates

2. Matt Faessler (5 Tests) – USQ Saints

3. Taniela Tupou (50 Tests) – Brothers Rugby

4. Jeremy Williams* – Wahroonga Tigers

5. Lukhan Salakaia-Loto (30 Tests) – Randwick

6. Liam Wright (c) (5 Tests) – Easts Tigers

7. Fraser McReight (17 Tests) – Albany Creek Brumbies

8. Rob Valetini (39 Tests) – Harlequin Junior Rugby Club

9. Jake Gordon (20 Tests) – Canterbury Berries

10. Noah Lolesio (17 Tests) – Tuggeranong Vikings

11. Filipo Daugunu (7 Tests) – Wests Bulldogs

12. Hunter Paisami (24 Tests) – Harlequin Junior Rugby Club

13. Josh Flook* – Brothers Rugby

14. Andrew Kellaway (26 Tests) – Hunters Hill Rugby

15. Tom Wright (25 Tests) – Clovelly Eagles

Reserves

16. Billy Pollard (1 Test) – Lindfield Junior Rugby Club

17. Isaac Kailea** – Harlequin Junior Rugby Club

18. Allan Alaalatoa (67 Tests) – West Harbour Juniors

19. Angus Blyth** – Casuarina Beach Rugby Club

20. Charlie Cale** – Beecroft Junior Rugby Club

21. Tate McDermott (28 Tests) – Flinders Rugby

22. Tom Lynagh** – University of Queensland

23. Dylan Pietsch** – Leeton Phantoms

*denotes debut

**denotes potential debut