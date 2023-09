Round 1 Completed: Rugby World Cup Fantasy League

Well, that escalated quickly! The Green & Gold Rugby Fantasy League has over 8,000 members – the third biggest league on the site!

How did you go? What’s your current standing? Who have you changed?

Here are the standings for the 200 after the end of Round 1.

Average Pts Last Round Total Points 1 harrymac8 753 753 753 2 fortycoats 735 735 735 3 pencil89 725 725 725 4 901rugby 713 713 713 5 strongertogether! 706 706 706 6 supersingleton 701 701 701 7 johnny23 696 696 696 8 dale91 695 695 695 9 henryrwc 694 694 694 10 eugenebarnes 674 674 674 11 phil_m 669 669 669 12 lawsonza 666 666 666 13 francoisdazel 654 654 654 14 c2445 652 652 652 15 bunch a bombs 652 652 652 16 savvyboy1964 652 652 652 17 chigga 648 648 648 18 sgmm1987 648 648 648 19 mattofjhb 645 645 645 20 your_x 645 645 645 21 rikilouw 639 639 639 22 juliablair 638 638 638 23 w rea 636 636 636 24 exileddave 635 635 635 25 shrieking donkey 635 635 635 26 ejadonis 634 634 634 27 pif23 633 633 633 28 person789 632 632 632 29 rooipampoen 631 631 631 30 thewelshdragon9 630 630 630 31 oljackson99 630 630 630 32 gary wynne 629 629 629 33 lorenzosama 627 627 627 34 borrie77 626 626 626 35 chanusse 625 625 625 36 bigbagofcans 624 624 624 37 compressione 623 623 623 38 gideon rossouw 621 621 621 39 nandrucu 620 620 620 40 callumbailey 620 620 620 41 bullish 620 620 620 42 joepettit249 618 618 618 43 oneandeoinly 618 618 618 44 joshchalk92 617 617 617 45 jamesh77 616 616 616 46 aaronchips 616 616 616 47 middletown 615 615 615 48 eddieg01 615 615 615 49 jessr1 614 614 614 50 deep fried skip 614 614 614 51 hecktor 614 614 614 52 micheal oleary 612 612 612 53 lukemeister 612 612 612 54 kuibs 612 612 612 55 rugger813 611 611 611 56 dewee 611 611 611 57 catalintoma 611 611 611 58 captain monkey 610 610 610 59 craig.lodge 609 609 609 60 *bombsquad* 609 609 609 61 glen_wru 609 609 609 62 renier2022 609 609 609 63 callumharris 607 607 607 64 derekv 607 607 607 65 vrystaaaaaat 607 607 607 66 carl preece 606 606 606 67 leonidas69 606 606 606 68 fernandojg 606 606 606 69 duavata 606 606 606 70 weschi 606 606 606 71 tomiperez 606 606 606 72 dickenscider15 606 606 606 73 vaughnsmart 606 606 606 74 js007ie 605 605 605 75 eloos34 605 605 605 76 danielrsa 605 605 605 77 danid 604 604 604 78 tutu22 603 603 603 79 mickstace 603 603 603 80 gork 603 603 603 81 smckinnon 603 603 603 82 thebullet 601 601 601 83 mark0000 600 600 600 84 devonboner 600 600 600 85 bangorbulldozer 600 600 600 86 cmjhodgson 600 600 600 87 joshuabull13 599 599 599 88 koiirrroiiiiiiimmmmmbeeettee 599 599 599 89 muhogo 599 599 599 90 walshie780 598 598 598 91 krokkie 598 598 598 92 furrykye 598 598 598 93 heppya 598 598 598 94 bbbb1111 597 597 597 95 shawna007 597 597 597 96 paulzim77 596 596 596 97 james maydew 595 595 595 98 fourgreenfields 595 595 595 99 jadiwholf 594 594 594 100 mackas101 594 594 594 101 tgarry 593 593 593 102 england_jimbo 593 593 593 103 moorezey 593 593 593 104 vivalasativa 593 593 593 105 hoggleswiff 592 592 592 106 ireland 86@ 592 592 592 107 chris12341234 591 591 591 108 mattscontrarian 591 591 591 109 mirrorcube1 590 590 590 110 bobbywobby 590 590 590 111 jonesyboy94 590 590 590 112 trist.redd 590 590 590 113 keithyssen 589 589 589 114 hennas_7 589 589 589 115 be_a_man 589 589 589 116 liam2023 589 589 589 117 namtratrain 589 589 589 118 dalemac 589 589 589 119 mickjob 589 589 589 120 maxbar 588 588 588 121 chucky11 588 588 588 122 henrylyla 588 588 588 123 jhizzle 588 588 588 124 10pierre10 587 587 587 125 victor.coupard 587 587 587 126 sydneyxv 586 586 586 127 scrumbags 586 586 586 128 niall grant 586 586 586 129 nedtravers 585 585 585 130 rossbyrne 585 585 585 131 orlandoh 585 585 585 132 sohlsa 585 585 585 133 jelshaw 584 584 584 134 strach 583 583 583 135 amex1607 583 583 583 136 toming 583 583 583 137 juan borrageiro 583 583 583 138 ericksnyman 583 583 583 139 zaheersruggers 583 583 583 140 alexmitchellenthusiast 582 582 582 141 eggchasersxv 582 582 582 142 pontaica 582 582 582 143 lolz 582 582 582 144 wikusn 581 581 581 145 irlinaus 581 581 581 146 ruairi2023 581 581 581 147 aayan 581 581 581 148 basman 581 581 581 149 ballyteague 581 581 581 150 brian o’driscoll 580 580 580 151 wedebois 580 580 580 152 goosies 580 580 580 153 r!ch 579 579 579 154 jouer_jouer 579 579 579 155 gregclarke2005 578 578 578 156 koloamatangi69 578 578 578 157 nicksta05 577 577 577 158 keir young 577 577 577 159 abrilock 577 577 577 160 andrea i. 577 577 577 161 jay wilson 576 576 576 162 devils_united92 576 576 576 163 jackparte 575 575 575 164 rashid 575 575 575 165 owenopenshaw 575 575 575 166 happyhappy 575 575 575 167 mark sweeney 575 575 575 168 bigdaddymark 575 575 575 169 jon10murray! 575 575 575 170 pheno21 574 574 574 171 911ash 574 574 574 172 adamkerevi 574 574 574 173 euan rogerson 574 574 574 174 fbw 573 573 573 175 notsayin 573 573 573 176 niallers 573 573 573 177 jordo97 573 573 573 178 duffy17 573 573 573 179 welsh wizards 573 573 573 180 amg85 573 573 573 181 alfro68 572 572 572 182 birhane 572 572 572 183 smurf 572 572 572 184 cliveos 572 572 572 185 lt_ 572 572 572 186 j hamish stewart 572 572 572 187 denzil18 572 572 572 188 ares766 571 571 571 189 namibia4thewin 571 571 571 190 pietrobrialdi 570 570 570 191 woodymate 570 570 570 192 tyronejanson 570 570 570 193 wannabeecoach 570 570 570 194 csds 569 569 569 195 rugbymaninastrangeland 569 569 569 196 stanuk 569 569 569 197 dane_777 568 568 568 198 wfredm 568 568 568 199 rochedb 568 568 568 200 jnrbese15_ 568 568 568

Haven’t joined yet? Simply click the URL below, sign up and you should be taken directly to it.

https://fantasy.rugbyworldcup.com/leagues/join/EDIRJLX6

Alternatively, use code EDIRJLX6 to join the G&GR Fantasy League by clicking My Leagues after registration to ensure you’re a part of the G&GR league.