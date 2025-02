2025 Super Rugby Rd 1 — G&GR’s teams podcast

Well, here we are, on the cusp of a new Super Rugby season. A time when all the teams are equal and every team, yes even yours Hoss, has a theoretically even chance of winning the entire show.

So despite the Queensland Reds having a week one bye, Happyman and I dragged ourselves to the microphone to Join KARL for our proper Team’s podcast for the year.

We went through all the games, had a talk about some new laws everyone has to deal with and had a wee whinge about commentators near the end.

We hope you enjoy it.

Friday 14 February 5:05 pm AEDT – Crusaders v Hurricanes at Apollo Projects Stadium, Christchurch.

CRUSADERS (1-15): Tamaiti Williams, Ioane Moananu, Fletcher Newell, Scott Barrett, Antonio Shalfoon, Cullen Grace, Ethan Blackadder, Christin Lio-Willie, Noah Hotham, Taha Kemara, Sevu Reece, David Havili, Levi Aumua, Chay Fihaki, Will Jordan

Replacements: Manumaua Letiu, George Bower, Sam Matenga, Tahlor Cahil, Corey Kellow, Kyle Preston, James O’Connor, Dallas McLeod

HURRICANES (1-15): Xavier Numia, Jacob Devery, Tevita Mafileo, Caleb Delany, Isaia Walker-Leawere, Brad Shields (co-c), Du’Plessis Kirifi, Brayden Iose, Cameron Roigard, Harry Godfrey, Kini Naholo, Peter Umaga-Jensen, Bailyn Sullivan, Fatafehi Fineanganofo, Callum Harkin

Replacements: Raymond Tuputou, Pouri Rakete-Stones, Pasilio Tosi, Hugo Plummer, Peter Lakai, Ereatara Enari, Riley Hohepa, Ngatungane Punivai

Referee: Nic Berry

Assistant Referees: Jackson Henshaw & Jeremy Markey

TMO: Brett Cronan



Friday 14 February 7:35 pm AEDT – NSW Waratahs v Highlanders at Allianz Stadium, Sydney.

WARATAHS (1-15): Angus Bell, Dave Porecki, Taniela Tupou, Hugh Sinclair, Miles Amatosero, Rob Leota, Charlie Gamble, Langi Gleeson, Jake Gordon (c), Tane Edmed, Max Jorgensen, Joey Walton, Lalakai Foketi, Andrew Kellaway, Joseph-Aukuso Suaalii

Replacements: Mahe Vailanu, Tom Lambert, Siosifa Amone, Ben Grant, Jamie Adamson, Jack Grant, Jack Bowen, Darby Lancaster

HIGHLANDERS (1-15): Ethan de Groot, Soane Mikaele Vikena, Saula Ma’u, Fabian Holland, Mitch Dunshea, Lui Naeata, Sean Withy, Hugh Renton (co-c), Nathan Hastie, Taine Robinson, Caleb Tangitau, Timoci Tavatavanawai (co-c), Tanielu Tele’a, Michael Manson, Sam Gilbert

Replacements: Henry Bell, Daniel Lienert-Brown, Sefo Kautai, Nikora Broughton, Veveni Lasaqa, Folau Fakatava, Cameron Millar, Finn Hurley

Referee: Angus Gardner

Assistant Referees: Graham Cooper & Matt Kellahan

TMO: Ollie Kellett

Saturday 15 February 2:35 pm AEDT – Fijian Drua v Brumbies at HFC Bank Stadium, Suva.

DRUA (1-15): Haereiti Hetet, Tevita Ikanivere (co-c), Samuela Tawake, Mesake Vocevoce, Leone Rotuisolia, Joseva Tamani, Kitione Salawa, Elia Canakaivata, Simione Kuruvoli, Caleb Muntz, Vuate Karawalevu, Kemu Valetini, Iosefo Masi, Ponipate Loganimasi, Isikeli Rabitu

Replacements: Mesulame Dolokoto, Livai Natave, Meli Tuni, Vilive Miramira, Isoa Tuwai, Frank Lomani (co-c), Peni Matawalu, Tuidraki Samusamuvodre

BRUMBIES (1-15): Blake Schoupp, Billy Pollard, Feao Fotuaika, Lachlan Shaw, Tom Hooper, Tuaina Taii Tualima, Luke Reimer, Rory Scott, Ryan Lonergan (c), Noah Lolesio, Corey Toole, Austin Anderson, Hudson Creighton, Ollie Sapsford, Andy Muirhead

Replacements: Lachlan Lonergan, Lington Ieli, Rhys van Nek, Cadeyrn Neville, Judah Saumaisue, Harrison Goddard, Declan Meredith, Kadin Pritchard

Referee: Angus Mabey

Assistant Referees: Michael Winter & Stu Curran

TMO: Marcus Playle





Saturday 15 February 5:05 pm AEDT – Blues v Chiefs at Eden Park, Auckland.

BLUES (1-15): Ofa Tu’ungafasi, Ricky Riccitelli, Marcel Renata, Laghlan McWhannell, Patrick Tuipulotu (c), Anton Segner, Dalton Papali’i, Cameron Suafoa, Taufa Funaki, Harry Plummer, Caleb Clarke, AJ Lam, Rieko Ioane, Mark Tele’a, Beauden Barrett.

Replacements: Nathaniel Pole, Josh Fusitua, Angus Ta’avao, Che Clark, Adrian Choat, Fin Christie, Corey Evans, Cole Forbes.

CHIEFS (1-15): Ollie Norris, Brodie McAllister, George Dyer, Naitoa Ah Kuoi, Josh Lord, Simon Parker, Kaylum Boshier, Luke Jacobson (c), Xavier Roe, Josh Jacomb, Etene Nanai-Seturo, Quinn Tupaea, Daniel Rona, Leroy Carter, Damian McKenzie

Replacements: Bradley Slater, Aidan Ross, Reuben O’Neill, Tupou Vaa’i, Samipeni Finau, Cortez Ratima, Anton Lienert Brown, Emoni Narawa

Referee: Damon Murphy

Assistant Referees: Ben O’Keeffe & Jeremy Markey

TMO: Brett Cronan



Saturday 15 February 7:35 pm AEDT – Western Force v Moana Pasifika at HBF Park, Perth.

FORCE (1-15): Marley Pearce, Nic Dolly, Tom Robertson, Jeremy Williams (c), Darcy Swain, Nick Champion de Crespigny, Carlo Tizzano, Vaiolini Ekuasi; Nic White, Ben Donaldson, Harry Potter, Hamish Stewart, Sio Tomkinson, Divad Palu, Mac Grealy

Replacements: Tom Horton, Atu Moli, Tiaan Tauakipulu, Reed Prinsep, Will Harris, Issak Fines-Leleiwasa, Max Burey, Dylan Pietsch

PASIFIKA (1-15): James Lay, Millennium Sanerivi, Feteleti Sae-Ta’ufo’ou, Samuel Slade, Allan Craig, Miracle Faillagi, Sione Havili Talitui, Ardie Savea (c), Jonathan Taumateine, Jackson Garden-Bachop, Kyren Taumoefolau, Lalomilo Lalomilo, Pepesana Patafilo, Solomon Alaimalo, William Havili

Replacements: Sama Malolo, Tito Tuipulotu, Chris Apoua, Tom Savage, Ola Tauelangi, Semisi Tupou Tailoa, Melani Matavo, Danny Toala

Referee: Jordan Way

Assistant Referees: George Myers & Jordan Kaminski

TMO: James Leckie