Thursdays Rugby News – It’s A Wrap

Good news everyone after 10 years the light at the end of the tunnel seems to be an just that a light and not the oncoming train.

Personally I had a great year of Rugby starting with a trip to Roma (Highly recommend). Catching up with the GAGR boys at the Reds V Tahs game. Getting to a few more. Watching heaps of community games and the Northern tour. I hope your year was as good.

I thought it might be a good time to do a quick review of the Wallabies tests and look forward to the 2025 Super Rugby season kick off is only 71 Days away .

Wallabies Results 2024 and Random Thoughts

Walliabes v Wales Win 25 to 16

Wallabies v Wales Win 36 to 26

Wallabies v Georgia Win 40 to 29

Wallabies v South Africa Loss 7 to 33

Wallabies v South Africa Loss 12 to 30

Wallabies v Argentina Win 20 to 19

Wallabies v Argentina Loss 27 to 67

Wallabies v New Zealand Loss 28 to 31

Wallabies v New Zealand Loss13 to 33

Wallabies v England Win 42 to 37

Wallabies v Wales Win 52 to 20

Wallabies v Scotland Loss 13 to 27

Wallabies v Ireland Loss 19 to 22

The facts are in 2024 we are 13 games for 6 wins and 7 losses, so we are what our record says we are. In 2023 were were a hot mess so the players must be applauded for rolling up their sleeves and getting better. It is amazing what actual rugby coaches can do.

If you dig a little deeper and put some nuance around the results from the spanking against Argentina to the loss against Ireland against the meat of our schedule Australia have improved substantially. Australia now goes deep into games. The game play against Scotland hung together when they were rampant whereas against Argentina we lost all shape and paid the price.In the pod I gave the Northern tour a 7.5 out of 10. Australia won two games which most fans would have taken 6 weeks ago and led against the Irish at half time

Super Rugby Only 71 Days and Counting

.

Draw Here

Squads

Reds

Are you not entertained

?

Forwards: Josh Nasser, Sef Fa’agase, Liam Wright, Ryan Smith, Richie Asiata, Zane Nonggorr, George Blake, Angus Blyth, Fraser McReight, Connor Vest, Harry Wilson, Seru Uru, Joe Brial, Matt Faessler, Jeffery Toomaga-Allen, Massimo De Lutiis, Alex Hodgman, Josh Canham, John Bryant, Trevor King, Max Craig, Matt Gibbon, Lukhan Salakaia-Loto

Backs: Josh Flook, Hunter Paisami, Mason Gordon, Jock Campbell, Frank Goldsbrough, Tate McDermott, Harry McLaughlin-Phillips, Louis Werchon, Tom Lynagh, Kalani Thomas, Isaac Henry, Filipo Daugunu, Tim Ryan, Will McCulloch, Dre Pakeho, Jude Gibbs, Lachie Anderson

Western Force

Jeremy Thrush

Forwards: Sam Carter, Nick Champion de Crespigny, Ryan Coxon, Nic Dolly, Vaiolini Ekuasi, Lopeti Faifua, Will Harris, Harry Hoopert, Tom Horton, Harry Johnson-Holmes, Kane Koteka, Atunaisa Moli, Brandon Paenga-Amosa, Marley Pearce, Reed Prinsep, Tom Robertson, Papillon Sevele, Darcy Swain Tiaan Tauakipulu, Josh Thompson, Carlo Tizzano, Mitchell Watts, Jeremy Williams

Backs: Max Burey, Ben Donaldson, Issak Fines-Leleiwasa, Mac Grealy, Bayley Kuenzle, Ronan Leahy, Divad Palu, Reesjan Pasitoa, Dylan Pietsch, Doug Philipson, George Poolman, Harry Potter, Matt Proctor, Henry Robertson, Hamish Stewart, Patelesio Tomkinson, Nic White

NSW Waratahs

Tah Man: next Governor General?

Forwards: Adrian Brown, Angelo Smith, Angus Bell, Ben Grant, Charlie Gamble, Clem Halaholo, Daniel Botha, David Porecki, Ethan Dobbins, Fergus Lee-Warner, Hugh Sinclair, Isaac Kailea, Jack Barrett, Julian Heaven, Leafi Talatiana, Langi Gleeson, Mahe Vailanu, Mesu Kunavula Miles Amatosero Rob Leota Siosifa Amone, Taniela Tupou, Thomas Lambert, Brad Amituanai, Ale Aho

Backs: Andrew Kellaway, Archie Saunders, Darby Lancaster, Henry O’Donnell, Jack Bowen, Jack Grant, Jake Gordon, Joey Walton Joseph-Aukuso Suaalii, Lalakai Foketi, Lawson Creighton, Max Jorgensen, Tane Edmed, Teddy Wilson, Triston Reilly, Jackson Ropata, James Hendren

Brumbies

Forwards: Allan Alaalatoa, Tevita Alatini, Liam Bowron, Charlie Cale, Nick Frost, Lachlan Hooper, Tom Hooper, Lachlan Lonergan, Cadeyrn Neville, Billy Pollard, Luke Reimer, Blake Schopp, Rory Scott, Lachlan Shaw, James Slipper, Tuaina Tuilima, Rob Valetini, Rhys van Nek, Harry Vella

Backs: Austin Anderson, Hudson Creighton, Jack Debreczeni, David Feliuai, Harrison Goddard, Len Ikitau, Noah Lolesio, Ryan Lonergan, Declan Meredith, Andy Muirhead, Ben O’Donnell, Kadin Pritchard, Ollie Sapsford, Klayton Thorn, Corey Toole, Shane Wilcox, Tom Wright

The Rest

Another drunken Sailor?

Blues

Forwards: Angus Ta’avao, Ofa Tu’ungafasi, Marcel Renata, Jordan Lay, Joshua Fusitu’a, PJ Sheck, Kurt Eklund, Ricky Riccitelli, James Mullan, Laghlan McWhannell, Patrick Tuipulotu, Sam Darry, Josh Beehre, Cameron Suafoa, Adrian Choat, Dalton Papali’i, Anton Segner, Hoskins Sotutu, Ben Ake, Che Clark, Cameron Christie

Backs: Finlay Christie, Sam Nock, Taufa Funaki, Stephen Perofeta, Harry Plummer, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Xavi Taele, Corey Evans, Zarn Sullivan, Mark Tele’a, Caleb Clarke, AJ Lam, Cole Forbes, Bryce Heem, Reon Paul, Meihana Grindlay, Payton Spencer

Highlanders

Forwards: Ethan de Groot, Daniel Lienert-Brown, Saula Ma’u, Rohan Wingham, Sosefo Kautai, Henry Bell, Jack Taylor, Soane Vikena, Will Stodart, Fabian Holland, Mitch Dunshea, Oliver Haig, Sean Withy, Lui Naeata, Hayden Michaels, Hugh Renton, Nikora Broughton, Josh Bartlett, Veveni Lasaqa, Te Kamaka Howden, Tom Sanders,

Backs: Folau Fakatava, Nathan Hastie, Cameron Millar, Ajay Faleafaga, Jake Te Hiwi, Thomas Umaga Jensen, Tanielu Tele’a, Jona Nareki, Sam Gilbert, Taine Robinson, Caleb Tangitau, Jonah Lowe, Timoci Tavatavanawai, Jacob Ratumaitavuki-Kneepkens, Finn Hurley, James Arscott, Josh Whaanga, Michael Manson, Josh Timu

Moana Pasifika

Forwards: Abraham Pole, Alamanda Motuga, Allan Craig, Ardie Savea, Chris Apoua, Irie Papuni, James Lay, Lotu Inisi, Michael Curry, Miracle Faiilagi, Ofa Tauatevalu, Ola Tauelangi, Pone Fa’amausili, Samiuela Moli, Samuel Slade, Sama Malolo, Semisi Paea, Sione Havili Talitui, Sione Mafileo, Tomasi Maka, Tito Tuipulotu, Tom Savage

Backs: Aisea Halo, Danny Toala, Fine Inisi, Jackson Garden-Bachop, Jonathan Taumateine, Julian Savea, Kyren Taumoefolau, Lalomilo Lalomilo, Losi Filipo, Melani Matavao, Neria Fomai, Patrick Pellegrini, Pepesana Patafilo, Solomon Alaimalo, Tuna Tuitama William Havili

Fijian Drua

Forwards: Emosi Tuqiri, Haereiti Hetet, Livai Natave, Tevita Ikanivere (cc), Mesulame Dolokoto, Zuriel Togiatama, Mesake Doge, Samuela Tawake, Meli Tuni, Peni Ravai, Mesake Vocevoce, Isoa Nasilasila, Leone Rotuisolia, Sailosi Vukalokalo, Te Ahiwaru Cirikidaveta, Meli Derenalagi, Elia Canakaivata, Kitione Salawa, Motikiai Murray, Vilive Miramira, Etonia Waqa, Joseva Tamani

Backs: Frank Lomani (cc), Peni Matawalu, Simione Kuruvoli, Philip Baselala, Caleb Muntz, Isaiah Armstrong-Ravula, Kemu Valetini, Isikeli Rabitu, Iosefo Masi, Inia Tabuavou, Waqa Nalaga, Tuidraki Samusamuvodre, Selestino Ravutaumada, Epeli Momo, Taniela Rakuro, Ilaisa Droasese, Junior Ratuva, Vuate Karawalevu, Ponipate Loganimasi

Chiefs

Forwards: Aidan Ross, Ollie Norris, George Dyer, Reuben O’Neill, Samisoni Taukie’aho, Brodie McAlister, Bradley Slater, Tupou Vaa’i, Manaaki Selby-Rickit, Josh Lord, Jimmy Tupou, Naitoa Ah Kuoi, Jahrome Brown, Kaylum Boshier, Samipeni Finau, Simon Parker, Wallace Sititi, Luke Jacobson, Sione Ahio Jared Proffit, Fiti Sa

Backs: Xavier Roe, Cortez Ratima, Damian McKenzie, Daniel Rona, Kaleb Trask, Anton Lienert-Brown, Quinn Tupaea, Rameka Poihipi, Gideon Wrampling, Leroy Carter, Liam Coombes-Fabling, Emoni Narawa, Etene Nanai-Seturo, Shaun Stevenson, Te Toiroa Tahuriorangi, Malachi Wrampling, Josh Jacomb

Hurricanes

Forwards: Tevita Mafileo, Raymond Tuputupu, Xavier Numia, Tyrel Lomax, Pouri Rakete-Stones, Pasilio Tosi, Siale Lauaki, Josh Taula, Tom Allen, Jacob Devery, Asafo Aumua, Zach Gallagher, Isaia Walker-Leawere, Will Tucker, Caleb Delany, Arese Poliko, Du’Plessis Kirifi, Brayden Iose, Brad Shields, Peter Lakai, Devan Flanders

Backs: Cam Roigard, Ereatara Enari, Riley Hohepa, Harry Godfrey, Riley Higgins, Billy Proctor, Peter Umaga-Jensen, Bailyn Sullivan, Ngatungane Punivai, Kade Banks, Fehi Fineanganofo, Kini Naholo, Ruben Love, Lucas Cashmore, Jordi Viljoen, Tjay Clark, Brett Cameron

Crusaders

Forwards: Fletcher Newell, George Bower, Tamaiti Williams, Finlay Brewis, Seb Calder, Codie Taylor, Ioane Moananu, George Bell, Quinten Strange, Scott Barrett, Jamie Hannah, Dom Gardiner, Tahlor Cahill, Tom Christie, Cullen Grace, Cory Kellow, Ethan Blackadder, Christian Lio-Willie, Kershawl Sykes-Martin, Antonio Shalfoon, Fletcher Anderson, Xavier Saifoloi

Backs: Mitch Drummond, Noah Hotham, Rivez Reihana, Taha Kemara, James O’Connor, Dallas McLeod, Braydon Ennor, David Havili, Levi Aumua, Chay Fihaki, Sevu Reece, Macca Springer, Will Jordan, Johnny McNicoll, Kyle Preston, Aki Tuivailala

Ouch Red Card unless you are Irish

https://www.instagram.com/reel/DDDsfyZTSHN/?igsh=MWJhNDZ3ZnF0aDJoNQ==

The Greenock Granny

https://www.facebook.com/share/1An8wXY1We/?mibextid=WC7FNe

In Closing

This is my last one for the year so from mine to yours no matter which form of afterlife insurance you subscribe to have a great Christmas break and a safe and happy new year.

Also just putting the shout out if you want to get involved, Getting in front of your keyboard for a few hours each week is great fun with great people.

Hoss back tomorrow.