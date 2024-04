G&GR’s Talking Team’s Podcast Round 9

Join Happy, KARL and Sully as they discuss their highlights of the action in round 8. They take you through the ins and outs of all the teams in round 9. And finally, they do their best impressions of old men in the “Shouting at Clouds” segment.

2024 Super Rugby Pacific ladder

Pos. Club W D L F/A BP Points 1st Hurricanes 7 0 0 +121 4 32 2nd Blues 6 0 1 +132 3 27 3rd Brumbies 6 0 1 +66 3 27 4th Rebels 5 0 3 -17 4 24 5th Chiefs 5 0 3 +88 3 23 6th Reds 3 0 4 +33 5 17 7th Fijian Drua 3 0 4 -34 1 13 8th Moana Pasifika 3 0 5 -140 1 13 9th Waratahs 2 0 6 -39 4 12 10th Highlanders 2 0 5 -56 3 11 11th Crusaders 1 0 6 -43 3 7 12th Force 1 0 6 -111 1 5

Friday 19 April 5:05 PM AEST – Fijian Drua v Hurricanes at HFC Bank Stadium, Suva, ad-free, live and on demand on Stan Sport

DRUA (1-15): Haereiti Hetet, Tevita Ikanivere (c), Mesake Doge, Isoa Nasilasila, Leone Rotuisolia, Vilive Miramira, Kitione Salawa, Elia Canakaivata, Simione Kuruvoli, Isikeli Rabitu, Epeli Momo, Kemu Valetini, Iosefo Masi, Selestino Ravutaumada, Ilaisa Droasese

RESERVES: Zuriel Togiatama, Livai Natave, Samu Tawake, Mesake Vocevoce, Meli Derenalagi, Peni Matawalu, Michael Naitokani, Junior Ratuva

HURRICANES (1-15): Tevita Mafileo, James O’Reilly, Pasilio Tosi, Ben Grant, Isaia Walker-Leawere, Brad Shields (c), Du’Plessis Kirifi, Devan Flanders, TJ Perenara, Aidan Morgan, Salesi Rayasi, Jordie Barrett, Billy Proctor, Kino Naholo. Josh Moorby

RESERVES: Asafo Aumua, Xavier Numia, Siale Lauaki, Caleb Delany, Peter Lakai, Richard Judd, Ruben Love, Bailyn Sullivan

Referee: Paul Williams

Assistant Referees: Dan Waenga, Mike Winter

Friday 19 April 7:35 PM AEST – Queensland Reds v Highlanders at Suncorp Stadium, Brisbane, ad-free, live and on demand on Stan Sport

REDS (1-15): Alex Hodgman, Matt Faessler, Jeffery Toomaga-Allen, Cormac Daly, Ryan Smith, Liam Wright (c), John Bryant, Harry Wilson, Kalani Thomas, Tom Lynagh, Mac Grealy, Hunter Paisami, Jordan Petaia, Suli Vunivalu, Jock Campbell

RESERVES: Josh Nasser, Peni Ravai, Sef Fa’agase, Angus Blyth, Joe Brial, Louis Werchon, Lawson Creighton, Tim Ryan

HIGHLANDERS (1-15): Ethan de Groot, Ricky Jackson, Saula Ma’u, Hugo Pummer, Pari Pari Parkinson, Oliver Haig, Sean Withy, Billy Harmon (c), James Arscott, Cameron Millar, Jona Nareki, Sam Gilbert, Tanielu Tele’a, Timoci Tavatavanawai, Connor Garden-Bachop

RESERVES: Henry Bell, Daniel Lienert-Brown, Rohan Wingham, Will Stodart, Nikora Broughton, Folau Fakatava, Ajay Faleafaga, Jacob Ratumaitavuki-Kneepkens

Referee: Jordan Way

Assistant Referees: Nic Berry, Damon Murphy

Saturday 20 April 5:05 PM AEST – Blues v ACT Brumbies at Eden Park, Auckland, ad-free, live and on demand on Stan Sport

BLUES (1-15): Ofa Tu’ungafasi, Ricky Riccitelli, Marcel Renata, Patrick Tuipulotu (c), Laghlan McWhannell, Akira Ioane, Dalton Papali’i, Hoskins Sotutu, Taufa Funaki, Harry Plummer, Caleb Clarke, Bryce Heem, Rieko Ioane, Mark Tele’a, Cole Forbes

RESERVES: Kurt Eklund, Joshua Fusitu’a, Angus Ta’avao, Sam Darry, Adrian Choat, Sam Nock, Lucas Cashmore, AJ Lam

BRUMBIES (1-15): James Slipper, Billy Pollard, Sefo Kautai, Darcy Swain, Cadeyrn Neville, Rob Valetini, Jahrome Brown, Charlie Cale, Ryan Lonergan (c), Noah Lolesio, Corey Toole, Tamati Tua, Hudson Creighton, Ollie Sapsford, Tom Wright

RESERVES: Connal McInerney, Blake Schoupp, Rhys Van Nek, Nick Frost, Tom Hooper, Luke Reimer, Harrison Goddard, Jack Debreczeni,

Referee: Ben O’Keeffe

Assistant Referees: Stu Curran, Jackson Henshaw

Saturday 20 April 7:35 PM AEST – Western Force v Crusaders at HBF Park Perth, ad-free, live and on demand on Stan Sport

FORCE (1-15): Ryan Coxon, Tom Horton, Santiago Medrano, Sam Carter, Thomas Franklin, Will Harris, Carlo Tizzano, Reed Prinsep, Nic White (c), Ben Donaldson, Chase Tiatia, Hamish Stewart, Sam Spink, Bayley Kuenzle, Kurtley Beale

RESERVES: Ben Funnell, Marley Pearce, Tiaan Tauakipulu, Izack Rodda, Michael Wells, Issak Fines-Leleiwasa, Max Burey, Henry O’Donnell

CRUSADERS (1-15): Joe Moody, Brodie McAlister, Owen Franks, Quinten Strange, Jamie Hannah, Ethan Blackadder, Tom Christie (c), Christian Lio-Willie, Mitch Drummond, Riley Hohepa, Macca Springer, Dallas McLeod, Levi Aumua, Sevu Reece, Chay Fihaki

RESERVES: George Bell, George Bower, Fletcher Newell, Dominic Gardiner, Cullen Grace, Noah Hotham, Rivez Reihana, Ryan Crotty

Referee: Reuben Keane

Assistant Referees: Graham Cooper, Jeremy Markey