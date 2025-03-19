SRW sides named.

Saturday 22 March 1:05 pm AEDT – ACT Brumbies v Queensland Reds at Viking Park, Canberra, Stan Sport

BRUMBIES (1-15): Sally Fuesaina, Katalina Amosa, Keia Mae Sagapolu Sanele, Ashley Fernandez, Lily Bone, Siokapesi Palu (c), Chioma Enyi, Tabua Tuinakauvadra, Ella Ryan, Faitala Moleka, Biola Dawa, Merania Paraone, Manua Moleka, Gabrielle Petersen, Ashlea Bishop

Replacements: Tania Naden, Martha Fua, Iroha Kishimoto, Easter Savelio, Edwina Munns-Cook, Piper Rankmore, Jay Huriwai, Kyah Little

REDS (1-15): Bree-Anna Browne, Tiarna Molloy, Eva Karpani, Tiarah Minns, Deni Ross, Jemma Bemrose (co-c), Carola Kreis, Zoe Hanna, Layne Morgan, Lori Cramer, Ivania Wong (co-c), Shalom Sauaso, Faythe Manera, Caitlin Urwin, Charlotte Caslick

Reserves: Zophronia Setu, Cristo Taufua, Charli Jacoby, Veneta Teutau, Maraea Tupai, Nat Wright, Carys Dallinger, Piper Flynn

Sunday 23 March 7:50 pm AEDT – Western Force v Fijian Drua at HBF Park, Perth, on Stan Sport

FORCE (1-15): Allana Sikimeti, Loretta Mailangi, Braxton Walker, Sera Naiqama, Michaela Leonard, Tamika Jones, Pia Tapsell, Ashley Marsters, Mio Yamanaka, Grace Freeman, Brooklyn Teki Joyce, Trilleen Pomare (c), Cecilia Smith, Adi Vani Buleki, Sheree Hume

Replacements: Hera-Barb Malcolm Heke, Megumi Takagi, Alapeta Ngauamo, Rosie Ebbage, Nami Dickson, Ana Afuie, Nicole Ledington, Samantha Treherne

DRUA (1-15): Salaniete Nabuli, Keleni Marawa, Vika Matarugu (c), Merevesi Ofakimalino, Asinate Serevi, Nunia Daunimoala, Salaseini Railumu, Karalaini Naisewa, Evivi Senikarivi, Kolora Lomani, Merewairita Neivosa, Josivini Naihamu, Vitalina Naikore, Repeka Tove, Luisa Tisolo

Replacements: Loraini Senivutu, Anasimeci Korovata, Tiana Robanakadavu, Alfreda Fisher, Bitila Tawake, Setaita Railumu, Ema Adivitalonga, Alowesi Nakoci

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