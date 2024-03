GAGR’s Talking Team’s Podcast Round 6

Join KARL, Yowie, and Sully as they discuss their highlights of the action in round 5. Deal with KARL’s dodgy microphone! Then they take you through the ins and outs of all the teams in round 6. And finally, they do their best impressions of old men in the “Shouting at Clouds” segment.

Pos. P W D L F/A PTS 1 Hurricanes 5 5 0 0 73 22 2 Chiefs 5 4 0 1 56 18 3 ACT Brumbies 5 4 0 1 41 18 4 Blues 5 4 0 1 46 17 5 Queensland Reds 5 3 0 2 37 15 6 Highlanders 5 2 0 3 -5 11 7 Melbourne Rebels 5 2 0 3 -60 10 8 Fijian Drua 5 2 0 3 -31 9 9 Moana Pasifika 5 2 0 3 -48 9 10 NSW Waratahs 5 1 0 4 -12 7 11 Western Force 5 1 0 4 -46 5 12 Crusaders 5 0 0 5 -51 2

Friday 29 March 5:05 pm AEDT – Crusaders v Chiefs at Apollo Projects Stadium, Christchurch, ad-free, live and on demand on Stan Sport

CRUSADERS (1-15): George Bower, George Bell, Fletcher Newell, Quinten Strange, Jamie Hannah, Corey Kellow, Tom Christie, Cullen Grace, Mitch Drummond, Riley Hohepa, Johnny McNicholl, Dallas McLeod, Levi Aumua, Sevu Reece, Chay Fihaki

RESERVES: James Mullen, Kershawl Sykes-Martin, Owen Franks, Dominic Gardiner, Fletcher Anderson, Noah Hotham, Rivez Reihana, Macca Springer

CHIEFS (1-15): Aidan Ross, Samisoni Taukei’aho, George Dyer, Manaaki Selby-Rickit, Josh Lord, Naitoa Ah Kuoi, Kaylum Boshier, Luke Jacobson (c), Xavier Roe, Josh Jacomb, Etene Nanai Seturo, Quinn Tupaea, Anton Lienert-Brown, Emoni Narawa, Shaun Stevenson

RESERVES: Bradley Slater, Jared Proffit, Reuben O’Neill, Jimmy Tupou, Simon Parker, Cortez Ratima, Josh Ioane, Daniel Rona

Referee: Angus Gardner

Assistant Referees: Dan Waenga, Mike Winter

Friday 29 March 5:05 pm AEDT – NSW Waratahs v Melbourne Rebels at Allianz Stadium, Sydney, ad-free, live and on demand on Stan Sport

WARATAHS (1-15): Angus Bell, Mahe Vailanu, Tom Ross, Jed Holloway, Hugh Sinclair, Lachlan Swinton, Charlie Gamble, Langi Gleeson, Jake Gordon (c), Tane Edmed, Dylan Pietsch, Joey Walton, Izaia Perese, Mark Nawaqanitawase, Max Jorgensen

RESERVES: Julian Heaven, Hayden Thompson-Stringer, Harry Johnson-Holmes, Miles Amatosero, Ned Hanigan, Jack Grant, Will Harrison, Lalakai Foketi

REBELS (1-15): Matt Gibbon, Jordan Uelese, Sam Talakai, Angelo Smith, Lukhan Salakaia-Loto, Tuaina Taii Tualima, Josh Kemeny, Rob Leota (c), Ryan Louwrens, Carter Gordon, Darby Lancaster, David Feliuai, Filipo Daugunu, Lachie Anderson, Jake Strachan

RESERVES: Alex Mafi, Cabous Eloff, Taniela Tupou, Josh Canham, Maciu Nabolakasi, Vaiolini Ekuasi, James Tuttle, Nick Jooste

Referee: Angus Mabey

Assistant Referees: Marcus Playle, Nick Hogan

Saturday 30 March 12:05 pm AEDT – Fijian Drua v Western Force at Churchill Park, Lautoka, ad-free, live and on demand on Stan Sport

DRUA (1-15): Haereiti Hetet, Tevita Ikanivere, Mesake Doge, Mesake Vocevoce, Leone Rotuisolia, Etonia Waqa, Kitione Salawa, Elia Canakaivata, Frank Lomani, Isaiah Armstrong-Ravula, Epeli Momo, Apisalome Vota, Iosefo Masi, Selestino Ravutaumada, Ilaisa Droasese

RESERVES: Zuriel Togiatama, Livai Natave, Samuela Tawake, Te Ahiwaru Cirikidaveta, Motikiai Murray, Simione Kuruvoli, Waqa Nalaga, Taniela Rakuro

FORCE (1-15): Ryan Coxon, Tom Horton, Santiago Medrano, Thomas Franklin, Lopeti Faifua, Tim Anstee, Carlo Tizzano, Reed Prinsep, Nic White (c), Ben Donaldson, Chase Tiatia, Hamish Stewart, Sam Spink, Bayley Kuenzle, Harry Potter

RESERVES: Ben Funnell, Josh Bartlett, Tiaan Tauakipulu, Sam Carter, Ollie Callan, Issak Fines-Leleiwasa, Max Burey, George Poolman

Referee: Reuben Keane

Assistant Referees: Matt Kellahan, Tex Rokovereni

Saturday 30 March 2:35 pm AEDT – Moana Pasifika v Blues at Eden Park, Auckland, ad-free, live and on demand on Stan Sport

PASIFIKA (1-15): Abraham Pole, Samiuela Moli, Sione Mafileo, Tom Savage, Allan Craig, Jacob Norris, Sione Havili Talitui (c), Lotu Inisi, Ereatara Enari, Christian Lealiifano, Fine Inisi, Julian Savea, Pepesana Patafilo, Nigel Ah Wong, Danny Toala

RESERVES: Samiuela Moli, Donald Brighouse, Sekope Kepu, Ola Tauelangi, Semisi Paea, Melani Matavao, William Havili, Kyren Taumoefolau

BLUES (1-15): Ofa Tu’ungafasi, Soane Vikena, Marcel Renata, Patrick Tuipulotu (c), Laghlan McWhannell, Anton Segner, Adrian Choat, Hoskins Sotutu, Finlay Christie, Stephen Perofeta, Caleb Clarke, Bryce Heem, Rieko Ioane, Mark Tele’a, Corey Evans

RESERVES: Ricky Riccitelli, Joshua Fusitu’a, Angus Ta’avao, Josh Beehre, Akira Ioane, Sam Nock, Harry Plummer, Cole Forbes

Referee: James Doleman

Assistant Referees: Jono Bredin, Fraser Hannon

Saturday 30 March 5:05 pm AEDT – Highlanders v Hurricanes at Forsyth Barr Stadium, Dunedin, ad-free, live and on demand on Stan Sport

HIGHLANDERS (1-15): Ethan de Groot, Henry Bell, Saula Ma’u, Fabian Holland, Max Hicks, Sean Withy, Billy Harmon (c) Tom Sanders, Folau Fakatava, Rhys Patchell, Jona Nareki, Sam Gilbert, Tanielu Tele’a, Timoci Tavatavanawai, Jacob Ratumaitavuki-Kneepkens

RESERVES: Jack Taylor, Daniel Lienert-Brown, Rohan Wingham, Oliver Haig, Nikora Broughton, James Arscott, Ajay Faleafaga, Josh Timu

HURRICANES (1-15): Xavier Numia, Asafo Aumua, Tyrel Lomax, Caleb Delany, Isaia Walker-Leawere, Brad Shields, Peter Lakai, Brayden Iose, Cam Roigard, Brett Cameron, Kini Naholo, Jordie Barrett, Billy Proctor, Josh Moorby, Ruben Love

RESERVES: James O’Reilly, Pouri Rakete-Stones, Pasilio Tosi, Justin Sangster, Du’Plessis Kirifi, TJ Perenara, Peter Umaga-Jensen, Ngane Punivai

Referee: Damon Murphy

Assistant Referees: Jordan Way, Jeremy Markey

Saturday 30 March 7:35 pm AEDT – Queensland Reds v ACT Brumbies at Suncorp Stadium, Brisbane, ad-free, live and on demand on Stan Sport and Nine Network

REDS (1-15): Peni Ravai, Matt Faessler, Jeffery Toomaga-Allen, Seru Uru, Ryan Smith, Liam Wright (co-c), Fraser McReight, Harry Wilson, Tate McDermott (co-c), Tom Lynagh, Mac Grealy, Hunter Paisami, Josh Flook, Jordan Petaia, Jock Campbell

RESERVES: Josh Nasser, George Blake, Zane Nonggorr, Cormac Daly, John Bryant, Kalani Thomas, Lawson Creighton, Suliasi Vunivalu

BRUMBIES (1-15): James Slipper, Lachlan Lonergan, Sefo Kautai, Darcy Swain, Cadeyrn Neville, Rob Valetini, Jahrome Brown, Charlie Cale, Ryan Lonergan (c), Noah Lolesio, Corey Toole, Tamati Tua, Hudson Creighton, Ollie Sapsford, Tom Wright

RESERVES: Billy Pollard, Harry Vella, Rhys Van Nek, Nick Frost, Tom Hooper, Luke Reimer, Harrison Goddard, Declan Meredith

Referee: Ben O’Keeffe

Assistant Referees: Stu Curran, Jackson Henshaw