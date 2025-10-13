Wallaby Squad Announced

This from rugbu.com.au
WALLABIES SQUAD FOR 2025 AUTUMN NATIONS SERIES TOUR (Wallaby number, first Australian Rugby club, Super Rugby Pacific club, Test caps)
Forwards:
Allan Alaalatoa (#896, West Harbour Juniors, ACT Brumbies, 85)
Angus Bell (#940, Hunters Hill Rugby Club, NSW Waratahs, 44)
Josh Canham (#987, Harlequin Junior Rugby Club, Queensland Reds, 1)*
Nick Champion De Crespigny (#991, Canberra Grammar School, Western Force, 2)
Matt Faessler (#969, USQ Saints, Queensland Reds, 15)*
Nick Frost (#953, Hornsby Lions, ACT Brumbies, 34)
Fraser McReight (#937, Albany Creek Brumbies, Queensland Reds, 35)
Josh Nasser (#979, Easts Rugby (Brisbane), Queensland Reds, 8)
Zane Nonggorr (#966, Gold Coast Eagles, Queensland Reds, 16)
Billy Pollard (#958, Lindfield Junior Rugby Club, ACT Brumbies, 16)
Tom Robertson (#898, Dubbo Kangaroos, Western Force, 36)
Aidan Ross (uncapped, Bond University, Queensland Reds, 0)
Lukhan Salakaia-Loto (#914, Randwick, Queensland Reds, 43)
Pete Samu (#920, Moorabbin Rams, NSW Waratahs, 33)
Carlo Tizzano (#982, University of Western Australia, Western Force, 11)
Taniela Tupou (#917, Brothers Rugby (Brisbane), NSW Waratahs, 65)
Rob Valetini (#929, Harlequin Junior Rugby Club, ACT Brumbies, 57)
Jeremy Williams (#973, Wahroonga Tigers, Western Force, 20)
Harry Wilson (#933, Gunnedah Red Devils, Queensland Reds, 31)
Backs:
Filipo Daugunu (#931, Wests Bulldogs, Queensland Reds, 15)
Tane Edmed (#990, West Harbour Juniors, NSW Waratahs, 4)
Josh Flook (#972, Brothers Rugby, Queensland Reds, 5)
Carter Gordon (#967, Sunshine Coast Grammar School, Queensland Reds, 8)
Jake Gordon (#925, Canterbury Juniors, NSW Waratahs, 32)
Max Jorgensen (#984, Balmain Wolves, NSW Waratahs, 17)
Andrew Kellaway (#943, Hunters Hill Rugby Club, NSW Waratahs, 45)
Ryan Lonergan (#993, Tuggeranong Vikings, ACT Brumbies, 2)
Hunter Paisami (#932, Harlequin Junior Rugby Club, Queensland Reds, 32)
Dylan Pietsch (#979, Leeton Phantoms, Western Force, 7)
Harry Potter (#989, Moorabbin Rams, Western Force, 7)
Hamish Stewart (#986, Toowoomba Bears, Western Force, 2)*
Joseph-Aukuso Suaalii (#988, The Kings School, NSW Waratahs, 14)
Kalani Thomas (uncapped, Springfield Hawks, Queensland Reds, 0)
Corey Toole (#992, Wagga Waratahs, ACT Brumbies, 3)
*denotes also part of the Australia A squad
Unavailable for selection due to injury
Charlie Cale
Langi Gleeson
Tate McDermott
Noah Lolesio
Tom Lynagh
Tom Wright
2025 Autumn Nations Series Fixtures:
Wallabies v Japan at 4:50pm AEDT on Saturday October 25 at National Stadium, Tokyo
Wallabies v England, at 2:10am AEDT on Sunday November 2 at Allianz Stadium, London
Wallabies v Italy at 4:40am AEDT on Sunday November 9 at Bluenergy Stadium, Udine
Wallabies v Ireland at 7:10am AEDT on Sunday November 16 at Aviva Stadium, Dublin
Wallabies v France at 7:10am on Sunday November 23 at Stade de France, Paris