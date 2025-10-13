Close Menu
Daily News

Wallaby Squad Announced

Guest WriterBy 4 Comments
In Joe we trust!

This from rugbu.com.au

WALLABIES SQUAD FOR 2025 AUTUMN NATIONS SERIES TOUR (Wallaby number, first Australian Rugby club, Super Rugby Pacific club, Test caps)

Forwards:

Allan Alaalatoa (#896, West Harbour Juniors, ACT Brumbies, 85)

Angus Bell (#940, Hunters Hill Rugby Club, NSW Waratahs, 44)

Josh Canham (#987, Harlequin Junior Rugby Club, Queensland Reds, 1)*

Nick Champion De Crespigny (#991, Canberra Grammar School, Western Force, 2)

Matt Faessler (#969, USQ Saints, Queensland Reds, 15)*

Nick Frost (#953, Hornsby Lions, ACT Brumbies, 34)

Fraser McReight (#937, Albany Creek Brumbies, Queensland Reds, 35)

Josh Nasser (#979, Easts Rugby (Brisbane), Queensland Reds, 8)

Zane Nonggorr (#966, Gold Coast Eagles, Queensland Reds, 16)

Billy Pollard (#958, Lindfield Junior Rugby Club, ACT Brumbies, 16)

Tom Robertson (#898, Dubbo Kangaroos, Western Force, 36)

Aidan Ross (uncapped, Bond University, Queensland Reds, 0)

Lukhan Salakaia-Loto (#914, Randwick, Queensland Reds, 43)

Pete Samu (#920, Moorabbin Rams, NSW Waratahs, 33)

Carlo Tizzano (#982, University of Western Australia, Western Force, 11)

Taniela Tupou (#917, Brothers Rugby (Brisbane), NSW Waratahs, 65)

Rob Valetini (#929, Harlequin Junior Rugby Club, ACT Brumbies, 57)

Jeremy Williams (#973, Wahroonga Tigers, Western Force, 20)

Harry Wilson (#933, Gunnedah Red Devils, Queensland Reds, 31)

Backs:

Filipo Daugunu (#931, Wests Bulldogs, Queensland Reds, 15)

Tane Edmed (#990, West Harbour Juniors, NSW Waratahs, 4)

Josh Flook (#972, Brothers Rugby, Queensland Reds, 5)

Carter Gordon (#967, Sunshine Coast Grammar School, Queensland Reds, 8)

Jake Gordon (#925, Canterbury Juniors, NSW Waratahs, 32)

Max Jorgensen (#984, Balmain Wolves, NSW Waratahs, 17)

Andrew Kellaway (#943, Hunters Hill Rugby Club, NSW Waratahs, 45)

Ryan Lonergan (#993, Tuggeranong Vikings, ACT Brumbies, 2)

Hunter Paisami (#932, Harlequin Junior Rugby Club, Queensland Reds, 32)

Dylan Pietsch (#979, Leeton Phantoms, Western Force, 7)

Harry Potter (#989, Moorabbin Rams, Western Force, 7)

Hamish Stewart (#986, Toowoomba Bears, Western Force, 2)*

Joseph-Aukuso Suaalii (#988, The Kings School, NSW Waratahs, 14)

Kalani Thomas (uncapped, Springfield Hawks, Queensland Reds, 0)

Corey Toole (#992, Wagga Waratahs, ACT Brumbies, 3)

*denotes also part of the Australia A squad

Unavailable for selection due to injury

Charlie Cale

Langi Gleeson

Tate McDermott

Noah Lolesio

Tom Lynagh

Tom Wright

2025 Autumn Nations Series Fixtures:

Wallabies v Japan at 4:50pm AEDT on Saturday October 25 at National Stadium, Tokyo

Wallabies v England, at 2:10am AEDT on Sunday November 2 at Allianz Stadium, London

Wallabies v Italy at 4:40am AEDT on Sunday November 9 at Bluenergy Stadium, Udine

Wallabies v Ireland at 7:10am AEDT on Sunday November 16 at Aviva Stadium, Dublin

Wallabies v France at 7:10am on Sunday November 23 at Stade de France, Paris

Share.

