Daily News

Wallabies TRC Squad Confirmed

G&GR MediaBy No Comments
Joe Schmidt
We got this.

This from rugby.com.au

Forwards (20)

Angus Bell (#940, Hunters Hill Rugby Club, NSW Waratahs, 39)

Nick Champion De Crespigny (#991, Canberra Grammar School, Western Force, 1)

Nick Frost (#953, Hornsby Lions, ACT Brumbies, 29)

Langi Gleeson (#960, Harbord Harlequins, NSW Waratahs, 17)

Tom Hooper (#964, Bathurst Bulldogs, ACT Brumbies, 13)

Fraser McReight (#937, Albany Creek Brumbies, Queensland Reds, 29)

Josh Nasser (#979, Easts Rugby (Brisbane), Queensland Reds, 6)

Zane Nonggorr (#966, Gold Coast Eagles, Queensland Reds, 12)

Brandon Paenga-Amosa (#918, Southern Districts, Western Force, 21)

Billy Pollard (#958, Lindfield Junior Rugby Club, ACT Brumbies, 10)

Tom Robertson (#898, Dubbo Kangaroos, Western Force, 33)

Aidan Ross (uncapped, TBC, Queensland Reds, 0)

Lukhan Salakaia-Loto (#914, Randwick, Queensland Reds, 41)

Will Skelton (#883, The Hills Sports High School, Stade Rochelais (France), 34)

James Slipper (#843, Bond Pirates, ACT Brumbies, 147)

Carlo Tizzano (#982, University of Western Australia, Western Force, 8)

Taniela Tupou (#917, Brothers Rugby (Brisbane), NSW Waratahs, 59)

Rob Valetini (#929, Harlequin Junior Rugby Club, ACT Brumbies, 53)

Jeremy Williams (#973, Wahroonga Tigers, Western Force, 14)

Harry Wilson (#933, Gunnedah Red Devils, Queensland Reds, 26)

Backs (15)

Ben Donaldson (#962, Clovelly Eagles, Western Force, 19)

Tane Edmed (#990, West Harbour Juniors, NSW Waratahs, 1)

Josh Flook (#972, Brothers Rugby, Queensland Reds, 4)

Len Ikitau (#944, Tuggeranong Vikings, ACT Brumbies, 43)

Max Jorgensen (#984, Balmain Wolves, NSW Waratahs, 11)

Andrew Kellaway (#943, Hunters Hill Rugby Club, NSW Waratahs, 41)

Ryan Lonergan (uncapped, Tuggeranong Vikings, ACT Brumbies, 0)

Tate McDermott (#936, Flinders Rugby Club, Queensland Reds, 45)

James O’Connor (#832, St Joseph’s College, Nudgee, Crusaders (New Zealand), 64)

Hunter Paisami (#932, Harlequin Junior Rugby Club, Queensland Reds, 31)

Dylan Pietsch (#978, Leeton Phantoms, Western Force, 6)

Joseph-Aukuso Suaalii (#988, The Kings School, NSW Waratahs, 8)

Corey Toole (uncapped, Wagga Waratahs, ACT Brumbies, 0)

Nic White (#875, Maitland Blacks, Western Force, 73)

Tom Wright (#939, Clovelly Eagles, ACT Brumbies, 41)

Unavailable for selection due to injury

Allan Alaalatoa

Charlie Cale

Massimo De Lutiis

Matt Faessler

Jake Gordon

Noah Lolesio

Tom Lynagh

Harry Potter

Luke Reimer

