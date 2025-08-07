Wallabies TRC Squad Confirmed

This from rugby.com.au
Forwards (20)
Angus Bell (#940, Hunters Hill Rugby Club, NSW Waratahs, 39)
Nick Champion De Crespigny (#991, Canberra Grammar School, Western Force, 1)
Nick Frost (#953, Hornsby Lions, ACT Brumbies, 29)
Langi Gleeson (#960, Harbord Harlequins, NSW Waratahs, 17)
Tom Hooper (#964, Bathurst Bulldogs, ACT Brumbies, 13)
Fraser McReight (#937, Albany Creek Brumbies, Queensland Reds, 29)
Josh Nasser (#979, Easts Rugby (Brisbane), Queensland Reds, 6)
Zane Nonggorr (#966, Gold Coast Eagles, Queensland Reds, 12)
Brandon Paenga-Amosa (#918, Southern Districts, Western Force, 21)
Billy Pollard (#958, Lindfield Junior Rugby Club, ACT Brumbies, 10)
Tom Robertson (#898, Dubbo Kangaroos, Western Force, 33)
Aidan Ross (uncapped, TBC, Queensland Reds, 0)
Lukhan Salakaia-Loto (#914, Randwick, Queensland Reds, 41)
Will Skelton (#883, The Hills Sports High School, Stade Rochelais (France), 34)
James Slipper (#843, Bond Pirates, ACT Brumbies, 147)
Carlo Tizzano (#982, University of Western Australia, Western Force, 8)
Taniela Tupou (#917, Brothers Rugby (Brisbane), NSW Waratahs, 59)
Rob Valetini (#929, Harlequin Junior Rugby Club, ACT Brumbies, 53)
Jeremy Williams (#973, Wahroonga Tigers, Western Force, 14)
Harry Wilson (#933, Gunnedah Red Devils, Queensland Reds, 26)
Backs (15)
Ben Donaldson (#962, Clovelly Eagles, Western Force, 19)
Tane Edmed (#990, West Harbour Juniors, NSW Waratahs, 1)
Josh Flook (#972, Brothers Rugby, Queensland Reds, 4)
Len Ikitau (#944, Tuggeranong Vikings, ACT Brumbies, 43)
Max Jorgensen (#984, Balmain Wolves, NSW Waratahs, 11)
Andrew Kellaway (#943, Hunters Hill Rugby Club, NSW Waratahs, 41)
Ryan Lonergan (uncapped, Tuggeranong Vikings, ACT Brumbies, 0)
Tate McDermott (#936, Flinders Rugby Club, Queensland Reds, 45)
James O’Connor (#832, St Joseph’s College, Nudgee, Crusaders (New Zealand), 64)
Hunter Paisami (#932, Harlequin Junior Rugby Club, Queensland Reds, 31)
Dylan Pietsch (#978, Leeton Phantoms, Western Force, 6)
Joseph-Aukuso Suaalii (#988, The Kings School, NSW Waratahs, 8)
Corey Toole (uncapped, Wagga Waratahs, ACT Brumbies, 0)
Nic White (#875, Maitland Blacks, Western Force, 73)
Tom Wright (#939, Clovelly Eagles, ACT Brumbies, 41)
Unavailable for selection due to injury
Allan Alaalatoa
Charlie Cale
Massimo De Lutiis
Matt Faessler
Jake Gordon
Noah Lolesio
Tom Lynagh
Harry Potter
Luke Reimer